В Подмосковье ввели в эксплуатацию комплекс для хранения рыбной продукции

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В Богородском городском округе «РРК Логистик» ввела в эксплуатацию первую очередь мультитемпературного складского комплекса."Логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов.

Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 млрд рублей, а количество рабочих мест превысит 100. Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надежное хранение и переработку рыбной продукции", — сообщили в правительстве Московской области .

Комплекс включает в себя три морозильные и одну среднетемпературную камеры. Каждая оборудована стеллажным хранением с инновационной системой загрузки-выгрузки «Шаттл» на пять ярусов. Общий объем хранения в четырех камерах составляет 3,35 тыс. тонн, а в трех камерах в совокупности — порядка 10 тыс. тонн. Возможный режим охлаждения и заморозки — от -5 до -25°C.Ввиду возможности применения различных температурных режимов, холодильно-складской комплекс может оказывать услуги холодного хранения не только рыбы, но и любой другой охлажденной и замороженной продукции.

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