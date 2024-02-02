В Ейске Краснодарского края открыли Центр единоборств

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1 февраля состоялось торжественное открытие нового зала единоборств, ставшего важным событием для Ейского района. После церемонии открытия перед почетными гостями выступили представители различных школ единоборств, удививших всех показательными выступлениями.

Символический ключ от спортобъекта вручили бронзовому призеру первенства ЮФО по самбо и дзюдо Софье Кузнецовой.

Всего в Ейском районе функционируют восемь муниципальных учреждений спортивной направленности, развивается 22 вида спорта. Функционирует 1 Центр тестирования ГТО. В 2023 году более 53 тысяч человек приняли участие в сдаче нормативов, свыше 44 тысяч получили знаки отличия. В проекте «Самбо в школу» участвует 19 общеобразовательных организаций и более 4 900 школьников.

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