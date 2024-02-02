Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Усолье-Сибирском

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В Усолье-Сибирском 2 февраля состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс имеет универсальный игровой зал, где можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом и другими видами спорта. Есть тренажерные залы, спортивный зал для настольного тенниса, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. Спорткомплекс рассчитан для проведения занятий для маломобильных групп населения.Планируется, что в физкультурно-оздоровительном комплексе будут заниматься воспитанники учреждений спорта и дополнительного образования, городских общественных организаций, а также проводиться занятия по адаптивной физической культуре и спорту. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса было направлено более 235 млн рублей, из них большая часть — около 210 млн рублей из средств областного бюджета.

© irkobl.ru

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