«Роснефть» закупила более 5 тысяч единиц отечественной автоспецтехники для проекта «Восток Ойл»

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Компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») закупила более пяти тысяч единиц специализированной автомобильной техники для проекта «Восток Ойл», реализуемого на севере Красноярского края.

Всего в поставке автоспецтехники участвовали 24 российских завода-изготовителя, среди которых крупнейшие машиностроительные корпорации, занимающиеся производством автотехники — «КамАЗ», «Урал» и другие. Почти 90% закупленной техники — это грузовой транспорт: седельные тягачи с полуприцепами и цистернами, самосвалы, автокраны, а также экскаваторы, бульдозеры, нефтепромысловая техника и транспорт для перевозки пассажиров.

Новая техника уже работает на производственных базах и строящихся объектах проекта «Восток Ойл», а также участвует в обеспечении растущих грузоперевозок по зимним автодорогам. В этом году «РН-Ванкор» построил более 2 тыс. км «зимников» — от производственной базы «Коротчаево» в Ямало-Ненецком автономном округе до строящегося нефтеналивного терминала «Порт «Бухта Север» на Таймыре.

Обслуживанием автопарка занимается логистический оператор проекта «Восток Ойл» — «ТБС-Логистика», который только за прошлый год более чем в 5 раза увеличил штат сотрудников. Кроме того, на севере региона созданы сервисные базы — в г. Дудинке, Бухте Север и на Ванкорском месторождении, организованы вспомогательные ремонтные базы на участках производства работ.

«РН-Ванкор» уделяет особое внимание вопросам безопасности — вся поступающая техника уже укомплектована специальными системами безопасности на дороге и подготовлена к работе в суровых северных условиях.

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