Новый ФОК открылся в Кичменгском Городке Вологодской области

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02 февраля 2024 года, состоялось торжественное открытие спортивного центра с универсальным залом МОУ ДО ДЮСШ с.Кичменгский Городок.

ФОК позволит развивать в округе любительские и профессиональные виды спорта.

В здании есть просторный зал для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зрительские трибуны на 150 мест, тренажерный зал, а также для фитнеса, занятий боксом и вольной борьбой.

За строительство объекта проголосовали сами жители на Градостроительном совете. Правительство региона поддержало инициативу кичменжан, выделив 350 млн рублей.

Новый ФОК также станет базой для будущей детско-юношеской спортивной школы «Кичменгский Городок». Она начнет работать уже с 01 сентября, после того как учреждение получит лицензию, а преподаватели пройдут соответствующую подготовку.

© depsport.gov35.ru

© depsport.gov35.ru

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