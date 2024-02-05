В Барнауле открылось новое здание поликлиники № 14

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В Барнауле на улице Лазурной, 46 открылась консультативно-диагностическая поликлиника № 14. Медучреждение уже начало принимать первых пациентов.

У главного входа находится регистратура, администратор, основной навигационный стенд, гардероб. Женская консультация (вход № 3) занимает блок на первом, втором, третьем и четвёртом этажах — всё правое крыло здания. У этого отделения есть свой гардероб, регистратура, навигационный стенд.

Травмпункт пока не запустили.

«Однако наши травматологи ведут приём пациентов именно в нём. Поэтому, если вы записаны к этому специалисту, заходить в поликлинику следует через вход № 3», — отметил Дмитрий Денисов.

Через вход № 4 можно попасть на приём температурящим больным. Врачи здесь принимают пациентов с симптомами ОРВИ. Записаться на первичный приём можно через «Госуслуги» (талоны с пометкой ОРВИ), а также инфомат, который установлен в блоке для температурящих больных. Чтобы попасть сюда, не нужно заходить в главный холл.

Врач-инфекционист работает в инфекционном отделении (вход № 5). Сюда можно пройти только через изолированный вход, так же, как и на приём температурящих больных, в травмпункт. Это сделано для чёткого разделения потоков пациентов.

«Уважаемые пациенты, на каждом этаже рядом с лестницами и лифтами размещены навигационные стенды. По номеру кабинета, указанному в талоне, можно понять, в каком направлении идти», — рассказал главврач.

Кабинеты забора биоматериала, процедурный, дежурный терапевт, отделение лучевой диагностики и доврачебный приём располагаются на первом этаже здания. На втором находятся кабинеты терапевтов, хирургов, оториноларинголога, процедурные кабинеты. На третьем этаже можно найти кардиолога, неврологов, онкологов, эндокринологов, урологов, офтальмологов и кабинеты функциональной диагностики. Дневной стационар работает на четвёртом этаже, проинформировал Денисов.

Напомним , поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену. Здесь планируют расширить штат врачей. Помимо этого в медучреждении хотят увеличить число проводимых исследований и выявлять заболевания на ранних стадиях.

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