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Сыроварня в Чехове расширила производство и стала выпускать на 44% больше сыра

 © multi-admin.ru

На сыроварне De Famille в городском округе Чехов (Московская область) реализовали инвестпроект по расширению производственной базы. Благодаря этому выпуск мягких сыров увеличился на 44%,.

Объём инвестиций в проект — 30 млн рублей. Производственную площадь расширили почти на 1 тысячу квадратных метров. Был построен и оснащён новый склад готовой продукции, появились новые климатические камеры и цеха упаковки продукции. Закуплено отечественное климатическое оборудование.

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Источник: https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novo...yrovarnya-na-44-rasshirila-svoe-pro

Московская область
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