«Башнефть» начала производство бензина с новым высокооктановым компонентом

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Нефтехимический завод «Уфаоргсинтез» (входит в НК «Роснефть») приступил к выпуску высокооктанового компонента для автомобильных бензинов в рамках реализации программы повышения операционной эффективности. Продукт значительно улучшает характеристики топлива, которое уже доступно для потребителей на автозаправочных станциях «Башнефти». Экономический эффект от новой разработки только за 4 квартал 2023 года составил более 200 млн рублей.

Основу высокооктанового компонента составляет изопропилбензол (ИПБ) производства «Уфаоргсинтеза», который по степени чистоты (не менее 99,9%) не имеет аналогов в России и превосходит мировые стандарты качества. Новый компонент повышает октановое число автомобильных бензинов и улучшает качественные характеристики топлива. Таким образом, двигатель имеет оптимальную производительность и максимальный КПД за счет полного и равномерного сгорания топлива.

Новый продукт производства «Уфаоргсинтеза» прошел все необходимые проверки, в том числе санитарно-эпидемиологическую экспертизу технических условий в Центре гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан, а также экспертизу технических условий в республиканском Центре стандартизации, метрологии и испытаний им. А.М. Муратшина.

В настоящее время мощности по производству изопропилбензола «Уфаоргсинтез» загружены на 100%.

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