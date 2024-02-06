ММК запустил в промышленную эксплуатацию систему цифрового двойника в доменном цехе

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Инновационное решение Магнитогорский металлургический комбинат разработал и внедрил для снижения расхода топливо-энергетических ресурсов, в частности — кокса, необходимого для производства чугуна.

Основываясь на данных дозирования, транспортировки и загрузки в доменную печь железорудного сырья и кокса, цифровой двойник выполняет математическое моделирование технологических процессов перемещения шихтовых материалов в тракте загрузки, колошнике́ (верхней части домны) и в доменной печи с учетом их физико-химических закономерностей. В результате моделирования система выдает рекомендации оператору по наиболее оптимальной загрузке шихтовых материалов в режиме онлайн.

Применение цифрового двойника способствует формированию и достижению необходимого оптимального распределения шихтовых материалов на колошнике и в доменной печи, что приводит к снижению удельного расхода кокса в количестве 1,0 кг/т чугуна.

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