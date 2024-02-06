Завершена замена гидроагрегатов Эзминской ГЭС

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На Эзминской ГЭС в Северной Осетии завершена замена всех трех гидроагрегатов. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро.

В ходе работ по модернизации станции были полностью заменены гидротурбины (включая закладные части, такие как спиральная камера и статор), гидрогенераторы, предтурбинные дисковые затворы, системы управления, вспомогательное оборудование. Для привода направляющих аппаратов гидротурбин применены электроцилиндры, что позволило отказаться от использования в системе регулирования турбинного масла. Новые гидроагрегаты успешно прошли комплексные испытания под нагрузкой в течение 72 часов. Современное оборудование отличается повышенной эффективностью, что позволит после завершения оформления всех необходимых документов увеличить мощность Эзминской ГЭС с 45 МВт до 60 МВт.

Замена гидроагрегатов станции была произведена в рамках проекта по масштабной реконструкции Эзминской ГЭС, которая в 2024 году отметит свой 70-летний юбилей. Он предусматривает замену всего устаревшего оборудования и ремонт гидротехнических сооружений. На сегодняшний день реализация проекта находится в заключительной стадии. Завершаются работы на головном узле, деривационном канале, бассейне суточного регулирования, холостом водосбросе, водоприемнике, напорных водоводах, распределительном устройстве. Продолжается бетонные работы в деривационном тоннеле, которые планируется закончить к маю 2024 года. Генеральный подрядчик по проекту модернизации станции — АО «Гидроремонт-ВКК» (дочернее общество РусГидро).

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 598 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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