В индустриальном парке «Рязанский» запущено производство серверов

В индустриальном парке «Рязанский» начали производить сервера.

Комплекс имеет площадь более 7 тыс. кв.м. Он выпускает отечественные высокопроизводительные серверы OpenYard. Оборудование будет поступать во все регионы нашей страны.

Также в индустриальном парке «Рязанский» построят завод по производству электронных приборов учета.

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