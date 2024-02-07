В индустриальном парке «Рязанский» запущено производство серверов
В индустриальном парке «Рязанский» начали производить сервера.
Комплекс имеет площадь более 7 тыс. кв.м. Он выпускает отечественные высокопроизводительные серверы OpenYard. Оборудование будет поступать во все регионы нашей страны.
Также в индустриальном парке «Рязанский» построят завод по производству электронных приборов учета.
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