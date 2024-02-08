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Город находится на расстоянии 80 км от Калининграда на востоке области. Внешне это небольшой старинный европейский город с населением около 40 тысяч человек. До 1946 года Черняховск назывался Инстербургом и был частью германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны город вместе с Кёнигсбергом и всей северной частью Восточной Пруссии стал частью СССР.

История города началась с постройки замка Тевтонских рыцарей в 1336 году. Это был опорный пункт Тевтонского ордена, который в то время защищал земли от набегов язычников-литовцев. Со временем замок превратился в город. Когда-то здесь жила королева Швеции, заезжал Пётр I, Иммануил Кант в молодости работал учителем в деревне неподалёку, а во время Первой мировой войны великая княгиня Мария Романова была сестрой милосердия в одном из госпиталей.

Моря здесь нет, поэтому в список большинства туристических маршрутов город не входит. Черняховск — один из немногих городов Калининградской области, в котором во время бомбёжек Второй мировой войны почти не пострадал исторический центр. Здесь множество построек XIX и начала XX века, есть две кирхи, а в северной части города сохранились руины древней крепости Инстербург.

1. Тевтонский замок Инстербург и даже руины от него в первоначальном виде не сохранились — крепость дважды разрушали и сжигали литовские войска. С годами вокруг замка образовалось большое поселение, которое в XVI веке официально стало городом. Замок, с которого начался Инстербург, сгорел в 1949 году — сейчас от него остались только внешние стены. Во время Второй мировой войны города Калининградской области сильно пострадали от британских бомбёжек — исторический центр Кёнигсберга исчез почти полностью, в Советске (бывшем Тильзите) сохранились отдельные здания. А вот в Инстербурге центр практически не пострадал — поэтому здесь можно увидеть исторические постройки и целые улицы в первозданном виде.

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2. В Черняховске живёт около 40 тысяч человек — это третий по численности город Калининградской области. Число жителей практически не менялось с 1925 года — ещё с тех пор, когда город был Инстербургом. После вхождения в состав СССР в Черняховске начали появляться советские пятиэтажки, но в историческом центре их практически нет.

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3. Собор Архангела Михаила в Черняховске — это бывшая протестантская кирха. Церковь заложили в 1883 году, в честь 300-летия получения Инстербургом городских прав. Это монументальное здание в неонорманском стиле.

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4. После Второй мировой войны здание церкви отдали под склад. Затем здесь был клуб, спортзал. В 1989 году здание передали РПЦ. К 1992 году его отреставрировали и освятили во имя Архангела Михаила.

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5. У храма 3 башни: две по 33 метра и одна — около 65 метров, примерно как 21 этаж в жилом доме. Собор Архангела Михаила — самое высокое здание в Черняховске.

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6. Церковь построена из кирпича, для перекрытий, фундамента и отделки цоколя использовали гранит.

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7. На главной башне храма установлены 3 колокола общим весом 3,5 тонны.

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8. Улица Калинина в Черняховске. Сейчас улица находится практически в центре, но раньше, когда она называлась Форхештрассе, это была окраина. Район между Форхештрассе и железнодорожным вокзалом появились только после пуска железной дороги в 1860 году.

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9. Комплекс из четырёх жилых домов на Театральной улице, которые построили в Инстербурге в конце XIX века — начале XX века.

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10. Улица начинается с театральной площади, на которой сохранился булыжник времён Инстербурга. На самой улице некоторые дома построили уже после войны, взамен разрушенных немецких зданий. Облик исторической застройки дома приобретают в ходе капитального ремонта.

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11. Театральная 14 — одно из сохранившихся исторических зданий.

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12. В Инстербурге раньше было 3 лютеранских церкви. Главным храмом была церковь памяти Мартина Лютера. Здание пострадало во время войны, но в 1975 году его снесли и организовали на этом месте площадь. С тех пор над городом возвышаются башни двух больших храмов — Собора Архангела Михаила (бывшее здание протестантской реформатской кирхи) и католического храма Святого Бруно Кверфуртского.

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13. Католический храм Святого Бруно Кверфуртского в Черняховске построен в 1902 году. В XVIII веке подавляющее большинство населения города составляли лютеране, поэтому католической церкви не было — к католикам приезжал священник из Кёнигсберга. В 1865 году построили католическую часовню, но через несколько лет оно отошло вместе со значительной частью общины к старокатоликам. Часовню вернули католической церкви только в 1887 году. А в 1902 году построили новое здание храма.

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14. Церковь возводили в неоготическом стиле, а интерьер доделывали ещё 10 лет после завершения строительства. К 1927 году в церковь ходило 1800 человек — около 4% населения города. После Второй мировой войны церковь использовали как военный склад. В 1990 году здание передали Министерству культуры под органный зал, но сделать его не успели — в Черняховске возродилась католическая община и храм передали ей. Орган в храме установили в 2000 году — с тех пор здесь кроме богослужений проходят и органные концерты.

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15. Внешне некоторые районы Черняховска не отличаются от старинных городов Германии.

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16. Улица Комсомольская в Черняховске раньше называлась Иорданштрассе — в честь немецкого писателя Иордана Вильгельма, который родился в Инстербурге и прославился своими «Нибелунгами».

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17. Водонапорную башню в Черняховске (тогда ещё Инстербурге) построили в 1898 году. Несколько десятилетий она снабжала водой дома в городе, но сейчас не используется. На башне есть барельеф со старым гербом Инстербурга — щит с изображением медведя на горе и литерами G b F сверху. Это инициалы Георга Фридриха, который в 1583 году даровал Инстербургу городские права.

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18. На фоне исторической застройки можно увидеть и советские пятиэтажные хрущёвки.

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19. Средняя школа № 6 в Черняховске. Здание было построено в 1902 году. Во время Первой мировой войны здесь располагался передвижной лазарет русской армии, в котором сестрой милосердия работала великая княгиня Мария Романова.

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20. Музей бронетехники на пересечении улиц Пионерской и Крупской. Рядом с музеем Истории установлены башня танка Т-34, лёгкий пулемётный бронеавтомобиль Ижорского завода, Вооружённых сил Российской Империи 1915 года.

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21. Собор Архангела Михаила.

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22. Администрация Черняховска. Здание построено в 1875 году для гимназии Инстербурга. Раньше главный зал был украшен живописью по мотивам «Одиссеи» Гомера, нот роспись не сохранилась — в 1942 году в здании был пожар. В 1980 году здание отреставрировали — с тех пор здесь размещается администрация.

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26. Черняховск не относится к самым популярным местам Калининградской области среди туристов. Но многие побывавшие здесь советуют обязательно посетить этот город — наравне с Калининградом.

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