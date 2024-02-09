Фирма Eltex вывела на рынок ИК-пульт для управления бытовой техникой

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Для умного дома Eltex вышло новое устройство — ИК-пульт SW-IRC01. Он призван автоматизировать контроль над бытовой техникой, которая управляется по ИК-каналу. Умный пульт воспроизводит инфракрасные команды от штатных пультов домашних устройств, например телевизоров, кондиционеров, аудиосистем, проекторов. ИК-пульт подключается к умному дому Eltex по Wi-Fi 2,4 ГГц через любой домашний роутер. Настройка пульта и управление устройствами — через мобильное приложение Eltex Home. С помощью него можно включать/выключать технику, менять режимы работы и другие параметры.Умный дом Eltex имеет базу шаблонов ИК-сигналов популярных устройств — телевизоров и кондиционеров. Требуется только выбрать подходящий и сразу начать управлять техникой через умный ИК-пульт. Eltex постоянно расширяет базу шаблонов, с новыми обновлениями их будет еще больше. Если требуемого устройства нет в базе, в приложении Eltex Home есть ручной режим добавления. С помощью него пользователь сможет запрограммировать умный пульт для работы практически с любой техникой, управляемой по ИК-каналу и имеющей штатный пульт.

ИК-пульт SW-IRC01 полностью интегрирован в систему умного дома Eltex. Это значит, что его можно использовать в различных сценариях автоматизации вместе с другими устройствами Eltex — датчиками, реле управления освещением, розетками и т. д. , которые уже доступны для покупки в таких магазинах, как Ozon и YandexMarket. Количество сценариев — безгранично и зависит от задач пользователя и его фантазии.

ИК-пульт поддерживает работу со сторонними платформами умного дома — Яндекса, Сбера и VK. Это позволяет управлять бытовой техникой, подключенной через умный ИК-пульт, используя голосовые помощники Алиса, Салют и Маруся. Через приложения «Дом с Алисой», «Салют» и «Маруся» можно настроить сценарии совместной работы ИК-пульта со смарт-устройствами других производителей, поддерживаемых платформами. На данный момент на них добавляются только пульты, которые созданы из шаблонов в приложении Eltex Home.

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