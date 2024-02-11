В Челябинске открыли здание школы тхэквондо «Корё»

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В Челябинске в пятницу, 9 февраля, открыли новое здание для школы олимпийского резерва по тхэквондо «Корё». Его построили с нуля в сквере на улице Молодогвардейцев.

В центре площадью более тысячи квадратных метров смогут ежедневно тренироваться около 340 человек. Помимо спортивных залов, в здании обустроены конференц-зал, гардероб, раздевалки, инвентарные, душевые и туалеты, кабинет врача с процедурной, комнаты отдыха, буфет, магазин спорттоваров, административные и технические помещения.

Новое здание стало настоящим подарком школе к юбилею, в этом году ей исполняется 20 лет. Все эти годы у школы не было собственного здания, тренировки проходили на арендованных площадках.

Напомним, воспитанницами СШОР «Корё» были первая российская чемпионка мира Ольга Иванова и серебряный призер Олимпийских игр в Токио , пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина. Именно после Олимпиады-2020 сдвинулся с места вопрос о строительстве здания. Стоимость строительства составила 112,4 миллиона рублей.

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

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