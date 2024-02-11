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Спортивные объекты

В Челябинске открыли здание школы тхэквондо «Корё»

 © static.mk.ru

В Челябинске в пятницу, 9 февраля, открыли новое здание для школы олимпийского резерва по тхэквондо «Корё». Его построили с нуля в сквере на улице Молодогвардейцев.

В центре площадью более тысячи квадратных метров смогут ежедневно тренироваться около 340 человек. Помимо спортивных залов, в здании обустроены конференц-зал, гардероб, раздевалки, инвентарные, душевые и туалеты, кабинет врача с процедурной, комнаты отдыха, буфет, магазин спорттоваров, административные и технические помещения.

Новое здание стало настоящим подарком школе к юбилею, в этом году ей исполняется 20 лет. Все эти годы у школы не было собственного здания, тренировки проходили на арендованных площадках.

Напомним, воспитанницами СШОР «Корё» были первая российская чемпионка мира Ольга Иванова и серебряный призер Олимпийских игр в Токио, пятикратная чемпионка Европы Татьяна Минина. Именно после Олимпиады-2020 сдвинулся с места вопрос о строительстве здания. Стоимость строительства составила 112,4 миллиона рублей.

 © gubernator74.ru

 © gubernator74.ru

https://guberna...ndo-koryo-26965

https://chel.mk...ondo-koryo.html

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Источник: https://74.ru/text/sport/2024/02/09/73215368/

Челябинск, тхэквондо, Корё
  • artal artal
    11.02.2418:57:16

     © gubernator74.ru

    #1277331
  • Нет аватара siberia2012
    12.02.2406:03:47

    Объясните мне популярность тхэквондо? Или это корейцы спонсируют, их мягкая сила? Само по себе единоборство крайне специфическое, большие вопросы к эффективности. Понимаю бокс, борьба разных видов. Хочется ноги? Ну кикбоксинг. Тхэквондо очень специфичный вид.

    Отредактировано: siberia2012~06:04 12.02.24
    #1277341
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