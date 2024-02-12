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Спортивные объекты

В Златоусте Челябинской области открыт новый биатлонный центр

 © gubernator74.ru

Во второй день Всероссийской зимней Спартакиады стартовали соревнования по биатлону. Состязания среди сильнейших спортсменов страны проходят в Златоусте, на базе нового лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой.

Лыжно-биатлонный комплекс им. Светланы Ишмуратовой предназначен для обеспечения круглогодичных учебно-тренировочных занятий спортсменов различной квалификации по биатлону, лыжным гонкам, а также смежным видам спорта и проведения соревнований любого уровня. Объект, включает в себя: стрельбище, галерею для подготовки лыж, административно-судейский корпус, командные домики, зрительские трибуны с тиром и комментаторскими кабинами, а также все вспомогательные объекты, необходимые для функционирования объекта.

 © gubernator74.ru

 © gubernator74.ru

 © gubernator74.ru

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Источник: https://gubernator74.ru/news/oleg-m...y-kompleks-v-zlatouste-i-dali-start

Челябинская область, Златоуст, биатлонный центр
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