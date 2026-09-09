Златоустовский машиностроительный завод (АО «Златмаш») начал производство нового алюминиевого профиля из сплава АД35. Он сочетает прочность, хорошую свариваемость и коррозионную стойкость. Продукция востребована в строительстве, приборостроении, производстве отопительных приборов и мебели, а также для сборки оборудования, защитных ограждений и транспортных систем, сообщает пресс-служба ФРП региона.

«На сегодняшний день у нас есть девять контрагентов в Златоусте и Миассе, которые занимаются изготовлением различных лестниц, в том числе, пожарных. В этих городах в перспективе можно реализовать до 500 тонн алюминиевого профиля в год, почти 65% которого как раз и составит новый сплав АД35. Один из производителей лестниц, специализирующийся именно на очень прочном сплаве алюминия АД35, есть в Копейске», — рассказывает коммерческий директор Златмаша Андрей Самохвалов.

Выпуск новой продукции позволит предприятию расширить рынки сбыта. Поставки профиля организуют компаниям из сферы строительства, транспортного машиностроения и других отраслей.

Фото: информационная служба АО «Златмаш»