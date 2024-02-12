В Екатеринбурге произведен монтаж станка плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом

Очередной станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 смонтирован на крупном промышленном предприятии г. Екатеринбург.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2100×6100мм.

— На портале станка установлен фирменный газовый резак GCUT для раскроя металла толщиной до 170мм, а также плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом © www.ультратерм.рф

— Также на станке установлено маркировочное устройство. Очень удобная опция для разметки отверстий под дальнейшую сверловку, либо нанесения на вырезанные детали для идентификации номеров чертежей и т. п.

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 © www.ультратерм.рф

— Станок укомплектован трубным устройством TUBESYST PRO-325-6 для фигурной резки круглых труб диаметром до 325мм и профильных труб до 200×200мм длиной до 6000мм.

— Источник плазмы ARCTHERM ТР SM400A (400 Ампер). Резка металла на прожиг до 50мм, резка с края листа до 80мм.

Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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