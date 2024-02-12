Ступинский химический завод запустил три новые линии производства
Ступинский химический завод завершил реализацию инвестиционного проекта, в рамках которого на предприятии были запущены три новые производственные линии: две линии по выпуску косметической и санитарно-гигиенической продукции и одну линию по нанесению термоэтикеток.
В запуск трёх производственных линий было инвестировано 586 млн рублей.
Реализация инвестпроекта позволит увеличить объём производства до 175 млн штук в год, а также создать на предприятии более 30 новых рабочих мест.
Ступинский химический завод был основан в 1939 году. Начал работу как производитель фотохимии. В 1998 году завод сменил направление производства и начал выпуск бытовой химии.
В общей сложности предприятие сейчас выпускает более 130 наименований товаров бытовой химии.
https://www.int...yh7fjv739356128
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Сергей Котенко