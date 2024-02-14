На крупном производстве Рыбинска произведен монтаж станка плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2060

На крупном промышленном предприятии г. Рыбинск специалисты ГК «СПИКОМ» ввели в эксплуатацию очередной станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом и фильтровентиляционной установкой.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2060 имеет площадь обработки 2100×6100мм.

станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом и ФВУ © www.ультратерм.рф

— На портале станка установлен фирменный газовый резак GCUT для раскроя металла толщиной до 170мм, а также плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.

— Также на станке установлено маркировочное устройство. Очень удобная опция для разметки отверстий под дальнейшую сверловку, либо нанесения на вырезанные детали для идентификации номеров чертежей и т. п.

— Станок укомплектован трубным устройством TUBESYST PRO-325-6 для фигурной резки круглых труб диаметром до 325мм и профильных труб до 200×200мм длиной до 6000мм.

— Источник плазмы КЕДР MULTICUT 1200. Резка металла на прожиг до 25мм, резка с края листа до 50мм.

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с труборезом и фильтровентиляционной установкой © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы.

— Также станок укомплектован фильтровентиляционной установкой (ФВУ) MDV-6 с вертикальным расположением картриджей и системой автоматической очистки.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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