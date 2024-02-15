В Калужской области открыто движение по транспортной развязке возле села Головтеево

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14 февраля в Малоярославецком районе возле села Головтеево на 131-м км М-3 «Украина» состоялась торжественная церемония запуска автомобильного движения по новой транспортной развязке.

Открытие транспортной развязки — долгожданное событие для жителей области, района, но особенно для жителей населённых пунктов и СНТ, которые расположены в этой части Малоярославецкого района. С введением в эксплуатацию нового дорожного объекта ликвидируется аварийно-опасный участок дороги, становится короче маршрут школьного автобуса, по которому детей привозят в Ерденевскую среднюю школу.

В настоящее время уже начался новый этап реконструкции трассы М3 «Украина» от границ Москвы до 124 км. Завершить работы планируется за три года — в 2026 году.

Новая масштабная реконструкция затронет участок с 65-го по 124-й км. Проектом предусмотрено расширение дороги до 6 полос с 65-го по 102-й км и до 4 полос со 102-го по 124-й км. Построят 13 транспортных развязок. Вместо наземных пешеходных переходов дорожники возведут 11 надземных и устроят электроосвещение на всем протяжении участка. В настоящий момент на участке 65 км — 86 км завершаются работы по подготовке территории строительства: переустройство коммуникаций, очистка территории от зеленых насаждений.

Справочно:

Новая развязка на 131-м км М-3 «Украина» повысит безопасность движения по М-3 «Украина» в Калужской области за счет разделения транспортных потоков и ликвидации светофорного объекта. Водители смогут быстро и комфортно развернуться как в направлении Москвы, так и в сторону Калуги. С открытием развязки улучшится транспортная доступность близлежащих населённых пунктов — Головтеево, Максимовка и Подполково. Кроме того, безостановочное движение транзитного транспорта положительно скажется на экологической обстановке.

Дорожники обустроили освещение на самой развязке и съездах, смонтировали осевое барьерное ограждение, установили дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку.

https://kaluga-.../14/156186.html

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