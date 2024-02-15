В Мостовском районе Краснодарского края открыли современный центр единоборств

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Спортивный комплекс построили в поселке Мостовской. До конца года в регионе планируют возвести еще 18 таких центров, а выделили на их строительство около 3 млрд рублей.

Общая площадь застройки 1,6 тыс. кв. метров. В новом спортивном комплексе смогут заниматься самбо, дзюдо, спортивной борьбой. В зале расположены три борцовских ковра диаметром девять метров, две разминочные зоны со снарядами и тренажерами.

Для инвалидов с дефектами слуха и с недостатками зрения предусмотрены занятия по дзюдо, а для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, — тренировки по общефизической подготовке.

Сегодня в Краснодарском крае построено 26 Центров единоборств, еще 18 комплексов планируют возвести до конца этого года. В ближайшее время откроется большой Дворец Самбо в Краснодаре, где будут соревноваться лучшие из лучших.

© admkrai.krasnodar.ru

© kubzsk.ru

© kubzsk.ru

https://www.kub....ru/news/30084/

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