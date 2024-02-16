«Мираторг» открыл специализированный цех кондитерских изделий в подмосковном городе Домодедово

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Для производства премиальных замороженных десертов «Мираторг» открыл специализированный цех кондитерских изделий на своем инновационном заводе, расположенном в подмосковном городе Домодедово. В ассортиментную линейку компания включила 16 трендовых вкусов.

Над премиальной линейкой десертов работали кулинарные эксперты, которые используя свой опыт и навыки, смогли создать утонченные и ярке вкусы. Десерты можно разделить на несколько видов, а именно: пирожные, тарты, муссы и эклеры. Пирожные в новой премиальной линейке — это классические французские десерты, среди которых знаменитый Пари-Брест — десерт из заварного теста и заварного крема со вкусом пралине, названный в честь велогонки Париж — Брест — Париж, Шу ванильный — нежный заварной крем со сливками и ванилью, а также пирожные Фрезье и Опера. Второе направление линейки — это тарты с разными вкусами: пекан-карамель, черничный, шоколад-карамель, малиновый, лимонный с меренгой, клубничный, шоколад-лимон. В линейке три вида муссов: тропический, орех-карамель, три шоколада, а также эклеры — ванильный и шоколадный.

Свой проект «Пекарня» компания «Мираторг» запустила в 2020 году. За эти годы производство значительно расширилось. Пекарня «Мираторг» сегодня — это высокотехнологичный комплекс в Московской области, площадь производства — 12 000 кв. м, широкий ассортимент — более 50 товарных позиций, контроль качества в собственной лаборатории, современный складской комплекс и свой автопарк c автомобилями, оборудованными морозильными установками. Производственная площадка «Мираторга» сертифицирована по стандартам пищевой безопасности и регулярно проходит соответствующие аудиты.

Основу ассортимента пекарни составляют багеты, чиабатты, булочки для бургера, кексы, маффины, круассаны и слойки с начинками. Производство осуществляется преимущественно на роботизированных линиях. Автоматизация достигает 93%, что позволяет выпускать большой объем продукции с неизменно высоким качеством. Пекарня производит как универсальную продукцию, так и разрабатывает эксклюзивные позиции с учетом требований заказчика.

Отдельно стоит отметить ручной участок, на котором пекари создают кондитерские изделия ручной работы по уникальным рецептам. К ним относится и новая линейка премиальных десертов, вдохновленная классическими французскими рецептами. После приготовления десерты подвергаются шоковой заморозке, что позволяет им сохранить свой первоначальный вид и оставаться свежими. Этот метод широко применяется и является незаменимым атрибутом кондитерских и предприятий во всем мире. В точке продаж десерт остается только дефростировать.

«Перед выпуском десертов ресторанного уровня мы провели исследование, изучив популярные форматы и вкусы, удовлетворяющие запросам широкой аудитории. Для премиальной линейки используется мука высшего сорта, сливочное масло с жирностью 82,5%, натуральные сливки, бельгийский шоколад, а также фрукты и ягоды. Новинки уже можно попробовать в нашей сети супермаркетов «Мираторг», и мы рассчитываем, что для наших заказчиков в сегменте HoReCa это готовое решение позволит разнообразить свое десертное меню, — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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