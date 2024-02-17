Новости благоустройства территорий

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Приморский парк в Сосновом Бору

Сосновый Бор расположен в ста километрах от Петербурга по петергофскому направлению, на берегу Финского залива. Прибрежную линию с низкими дюнами — наследием ледникового периода, можно назвать природной достопримечательностью Соснового Бора.

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Кафе «Фонтан» в Сочи

Парк Ривьера в городе Сочи — это любимое место не только у горожан, но и большого числа отдыхающих. Кафе Фонтан построен с обратной стороны Зеленого театра, и место для его постройки было выбрано не случайно. Всем известный парк не только место для прогулок и отдыха, но и транзитная зона на пути к одноименному пляжу курортного города.

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Павильон «Дом российской кухни» на ВДНХ

На ВДНХ не только активно реставрируются исторические павильоны, но и создаются новые. Один из самых популярных у гостей ВДНХ — нарядный «Дом российской кухни», перекликающийся по архитектуре и отделке с историческими зданиями вокруг.

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Благоустройство Сакского курортного парка в Крыму

Восстановленный исторический парк с современной функциональной зоной, за основу идеи которой архитекторы взяли узнаваемый образ Сакских солевых озер.

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