Новый корпус в НИИ пульмонологии ФМБА открыли в Москве

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В Москве запустили в работу новый корпус в комплексе НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Это лечебный корпус, в котором смогут проходить стационарное лечение до 143 пациентов с заболеваниями органов дыхания респираторной системы одновременно. Общая площадь нового корпуса почти 22,9 тыс. м2. В здании 6 этажей, посредством перехода на уровне 2 этажа оно сообщается с остальными корпусами НИИ.

А это значит, что можно будет переходить из одного корпуса в другой не выходя на улицу. В новом корпусе размещены палаты для больных диагностического и лечебного отделения. Распланировано распределение разных групп пациентов в обособленные входы и отдельные залы.

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Территория нового корпуса оснащена многоэтажным паркингом на 230 машиномест, там проложены все необходимые коммуникации, в том числе кислородопровод, оборудован сквер для отдыха и прогулок.

На сегодняшний день НИИ пульмонологии является единственным в РФ специализированным научно-клиническим центром по изучению и лечению респираторных патологий, а также основным учреждением страны, в котором лечат хронические неспецифические и редких заболевания легких, такие как муковисцидоз.

НИИ будет образцовым центром для всей системы оказания пульмонологической помощи в нашей стране, отметила глава ФМБА.

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