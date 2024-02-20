Трэкол выпустил четырехосный грузовой вездеход

© s.auto.drom.ru

Российская компания «Трэкол», производитель вездеходов на шинах низкого давления, выпустил новое исполнение четырехосного снегоболотохода «Арктика» — с открытой грузовой платформой.

Вездеход предназначен для перевозки грузов по слабонесущим и плотным грунтам. В первом случае его грузоподъемность ограничена 2,4 тоннами, во втором 4 тоннами.

Вездеход опирается на шасси со стальной лонжеронной рамой, подвеска всех колес зависимая. Колесная формула 8×8.

2-местная кабина имеет спальное место, она выполнена из алюминия. Машина защищена внешним трубчатым каркасом.

В движение вездеход приводит турбодизель ЯМЗ-534 (4,4 л, 170 л.с., 600 Нм). Коробка передач механическая пятиступенчатая. Раздаточная коробка двухступенчатая трехвальная, марки «Урал». Запас топлива 370 л.

Вездеход укомплектован шинами сверхнизкого давления размерности 1600×700-635 мм с диапазоном рабочего давления 0,15 — 0,65 кг/см2.

Для управления машиной требуется удостоверение тракториста-машиниста, категория «АIII».

За автобус на этом шасси просят 16,6 млн рублей.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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