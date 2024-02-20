206 автобусов получили Московская и Орловская области

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Еще в двух регионах завершились поставки новых автобусов за счет средств специальных казначейских кредитов (СКК). На маршруты в Московской и Орловской областях выйдут свыше 200 машин.

По линии СКК ловОрская область получила 80 автобусов ПАЗ и ГАЗ средней и малой вместимости. В Московскую область переданы 126 автобусов средней вместимости ЛиАЗ-4292.

В Орловской области автобусы обеспечат транспортное обслуживание жителей Мценска и Мценского района, Ливен и Ливенского района, Покровского района и др.

Новые автобусы в Подмосковье направлены на 30 маршрутов. На всех действуют меры социальной поддержки пенсионеров, членов многодетных семей, школьников и студентов. Автобусы адаптированы для поездок маломобильных граждан. Пассажиры могут воспользоваться проездными билетами, которые действуют не только в области, но и Москве, а также социальными картами.

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