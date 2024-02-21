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АО «Желдорреммаш"реализовал пилотный корпоративный проект организации эталонной линии на участке сборки колесно-моторных блоков (КМБ) тележечного цеха Оренбургского ЛРЗ.

С целью совершенствования потока ремонтных операций руководством производственного блока Общества принято решение о реализации на заводах компании проекта по организации поточного производства. Пилотным стал один из участков Оренбургского ЛРЗ. Необходимые работы по реорганизации производственной площадки заняли 5 месяцев.

— Команде заводских технологов и производственников было необходимо провести балансировку участка сборки, устранить производственные потери, выйти на нужный ритм и организовать поставку деталей и узлов на пост по принципу «точно вовремя». Службой персонала компании и предприятия были разработаны и внедрены новые подходы к управлению персоналом и мониторингу производственного процесса. В итоге сформировались критерии эталонной линии. В завершающей фазе преобразований осуществлена загрузка участка, которая состоит исключительно из сборочных операций, устранены лишние перемещения, организованы эргономичные рабочие посты, устранены и локализованы источники загрязнения, визуализированы технологические процессы, внедрен самоконтроль выполняемых операций и онлайн мониторинг производственного ритма.

Участок КМБ ОЛРЗ — первая ласточка корпоративного проекта. По такому принципу в ближайшее время будет организовано производство не только завода в Оренбурге, но и остальных производственных площадок компании, — отметил заместитель генерального директора по организации производства АО «Желдорреммаш» Андрей Минин.

Благодаря новому методу производства предприятие сможет планировать ритмичную поставку ТМЦ, синхронизировать найм персонала, выдерживать требования заказчика по качеству и срокам ремонта, а также равномерно загружать производственные мощности.

— Перед нами стояла непростая задача: в сжатые сроки подготовить площадку, найти и заказать оборудование, обучить персонал инструментам бережливого производства. В реализации дорожной карты проекта были задействованы сотрудники из разных цехов и структурных подразделений ОЛРЗ. Уверен, что главная цель новаций — увеличение производительности и снижение издержек — будет достигнута, — подчеркнул директор ОЛРЗ Валерий Сидоркин.

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