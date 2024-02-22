В Ставрополе торжественно открыли рассчитанную на 990 мест школу

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В краевой столице на этой неделе открылась новая школа № 46. Она расположена на улице Федеральной в Северо-Западном районе города.

Образовательное учреждение рассчитано на 990 детей. В здании расположили просторные учебные классы, спортивный зал для гимнастики и подвижных игр, тренажёрный зал, актовый зал на 496 мест, столовую на 300 мест. Кроме того, в школе работает «Точка роста». Во дворе также обустроены спортивные и игровые площадки.

Напомним, строительство школы прошло в рамках национального проекта «Образование». Стоимостьобъекта превысила 1 миллиард рублей.

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