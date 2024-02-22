В Казани открылись новые медучреждения

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Новый Перинатальный центр начал работу на базе Городской клинической больницы № 7 им. М.Н. Садыкова города Казани. Центр будет оказывать помощь беременным, роженицам и родильницам из группы высокого риска.

Мощность семиэтажного медучреждения площадью 20 тыс. кв. м составляет 120 коек,. Планируемое число родов — 8 тыс. Центр располагает родильными залами, приемно-диагностическим отделением с возможностью проведения лучевой диагностики, консультативно-диагностическим отделением, отделением патологии новорожденных, реанимацией для взрослых и малышей, отделением медицинской реабилитации.

© времяроссии.рф

В Казани на улице Братьев Батталовых, дом 16 открылся новый хоспис «Наташа» на 80 коек для взрослых пациентов. Предусмотрены гостиничные номера для родственников. Обустроены прогулочные зоны. Имеются помещения физической и психологической реабилитации для пациентов — участников специальной военной операции. При хосписе работают мечеть и церковь.

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