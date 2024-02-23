В Башкирии запустили первые технологические линии завода «Россильбер» по производству красок

© glavarb.ru

16 февраял в Уфимском районе Башкирии запущены две линии по производству красок и смазочных материалов компании «Россильбер». Они станут частью нового завода, который создают на площадке индустриального парка «Уфимский».

Компания «Россильбер» реализует два инвестпроекта с суммарным объёмом вложений более 600 млн рублей. Речь идёт об изготовлении красок для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли, а также смазочно-охлаждающей жидкости и смазок для металлургической промышленности. На производстве появится порядка 200 новых рабочих мест.

Директор компании «Россильбер» Ильшат Хафизов рассказал, что основная площадка компании находится в Белорецке. На её базе наладили разработку и изготовление инновационных продуктов, в том числе по импортозамещающим позициям. При работе с партнёрами специалисты компании учитывают индивидуальные требования компаний.

Так, защитные лакокрасочные покрытия для труб позволяют продлить срок их службы и снизить потери при транспортировке нефти и газа. В числе заказчиков — крупные российские компании. Кроме того, «Россильбер» развивает экспортные поставки своей продукции, в частности, в Казахстан.

Полностью открыть новый завод на площадке индустриального парка «Уфимский» планируют летом 2024 года. Здесь будут ежегодно выпускать до 1 500 тонн красок и 1 200 тонн смазочных материалов.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

Фото — https://glavarb...sti/175133.html

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.