На территории грозненского соединения Росгвардии открыли детский сад на 240 мест

© zvezdochka.rosguard.gov.ru

21 февраля в Грозном открыт новый корпус детского сада «Звёздочка».

Новый корпус ведомственного детского сада «Звёздочка» позволит уже с 1 марта дополнительно принять на дошкольное обучение и воспитание 240 ребят, практически «закрыв» имеющуюся очередь.

Сейчас в подразделениях Росгвардии по Чеченской Республике 130 многодетных семей, где воспитывается более 400 девочек и мальчиков.

© zvezdochka.rosguard.gov.ru

© zvezdochka.rosguard.gov.ru

© zvezdochka.rosguard.gov.ru

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