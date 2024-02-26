В Омске открыли новый спорткомплекс с бассейном
Объект построен по федеральной программе «Спорт — норма жизни» президентского национального проекта «Демография».
Торжественное открытие омского спортивного комплекса «АРТ Бассейн» состоялось 25 февраля.
Бассейн соответствует всероссийским стандартам и требованиям к проведению соревнований по плаванию.
Пропускная способность комплекса превысит тысячу человек ежедневно. В здании расположены два плавательных бассейна.
Размеры основной чаши составляют 25×16 метров. Этот бассейн рассчитан на 8 дорожек. Здесь будут тренироваться спортсмены и плавать любители спорта. Малый бассейн размерами 10×10 м предназначен для занятий начинающих пловцов младших возрастных групп.
Помещения комплекса вне тренировочных занятий будут использоваться для физкультурно-спортивных мероприятий: оздоровительного плавания, гидроаэробики, индивидуального обучения плаванию, а также занятий фитнесом.
В комплексе оборудован спортивный тренажёрный зал, предусмотрены раздевалки с душевыми, массажный кабинет, хамам, медицинский кабинет, технические и административные помещения.
В реализации проекта применён механизм государственно-частного партнёрства.
Инвестор планирует через год ввести в строй вторую очередь объекта с наружным подогреваемым бассейном под открытым небом, соляной пещерой, баней для жителей Московки-2 и всех омичей.
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