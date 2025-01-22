«Промобит» запустил автоматизированную линию поверхностного монтажа печатных плат

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В компании «Промобит» начато освоение нового производственного оборудования. Запущенная автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат позволит выпускать собственные разработки для СХД и серверов, не обращаясь к сторонним производителям, что существенно сократит время их создания, а также повысит контроль качества исполнения. Особенно это важно, когда требуется выпустить опытные или единичные изделия, ведь исключительно таким путем и ведется настоящая собственная разработка, являющаяся отличительной особенностью продуктов BITBLAZE.

«Появление собственной линии поверхностного монтажа печатных плат на производстве — часть стратегии нашего предприятия, создающего и выпускающего российские системы хранения данных, серверы, рабочие станции и ноутбуки BITBLAZE, — отмечает директор компании „Промобит“ Максим Копосов. — Сегодня при создании новых продуктов часто требуется оперативно проверить решения разработчиков на практике. Но заказ единичной платы на контрактном производстве партнера по целому ряду факторов дело долгое, не всегда предсказуемое и затратное. К тому же, в процессе разработки возникают новые итерации изделий, когда в конструкцию вносятся улучшения, различные изменения. Эффективнее иметь возможность делать опытные образцы у себя — оперативно и контролируя все процессы. Да и серийные изделия в нашем сегменте ИТ-рынка далеко не всегда требуют больших производственных мощностей: заказчику может потребоваться буквально несколько единиц оборудования для каких-то специализированных задач или пилотного проекта. Собственная линия поверхностного монтажа позволяет оптимизировать процесс создания и выпуска продукции под маркой BITBLAZE. Хотя в ближайшее время линию планируется использовать преимущественно для поддержки разработки, она является хорошим заделом на будущее и позволит нарастить мощность производства до 10-15 тысяч плат в год».

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