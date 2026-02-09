Фото: НПП «Эталон»

Логгер цифровых датчиков ЛЦД-2-SD/RM создает детальную «температурную карту» и оперативно выявляет опасные зоны перегрева или охлаждения

Научно-производственное предприятие «Эталон» (входит в «РТ-Техприемку» Госкорпорации Ростех) запустило в серийное производство логгер цифровых датчиков ЛЦД-2-SD/RM для дистанционного мониторинга температуры. Решение применяется на протяженных объектах, включая магистральные трубопроводы и энерготрассы. Оно создает детальную «температурную карту» и оперативно выявляет опасные зоны перегрева или охлаждения.

Разработка создана в рамках программы импортозамещения и направлена на повышение надежности контроля на критически важных объектах. Прибор помогает прогнозировать и предотвращать аварии, а также способствует оптимизации эксплуатационных расходов в нефтегазовой отрасли, энергетике и строительстве.

Решение используется для промышленного мониторинга протяженных объектов инфраструктуры: магистральных трубопроводов, грунта, фундамента, строительных и инженерных конструкций, а также подземных коммуникаций. Новинка сочетает в себе передовые инженерные решения, обеспечивающие максимальную эффективность в полевых условиях.

Логгер ЛЦД-2-SD/RM имеет несколько каналов передачи данных: беспроводной — по радиоканалу, и проводной — для быстрой выгрузки через USB-порт. Работать с большими объемами информации позволяют карты памяти microSD емкостью до 128 Гб, а встроенная энергонезависимая flash-память надежно защищает данные от потери. Устройство предназначено для эксплуатации в тяжелых условиях. Прочный корпус логгера с уровнем защиты IP68 обеспечивает бесперебойную работу при высокой влажности, запыленности и экстремальных температурах.

«Запуск логгера ЛЦД-2-SD/RM в серийное производство укрепляет позиции НПП „Эталон“ как производителя современных высокоточных средств измерений для промышленности. Новая разработка демонстрирует способность компании не только замещать иностранные аналоги, но и создавать конкурентоспособные продукты, отвечающие самым строгим требованиям российских предприятий. Сегодня рынок остро нуждается в надежных решениях для мониторинга температуры критически важной инфраструктуры, особенно при работе с вечномерзлыми грунтами в условиях Арктики, и новое оборудование полностью отвечает актуальным вызовам промышленности», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

НПП «Эталон» специализируется на создании высокоточного измерительного и испытательного оборудования для промышленности. Разработка новых решений в области дистанционного и непрерывного контроля параметров технологических процессов способствует укреплению позиций предприятия на российском рынке.