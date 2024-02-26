В Людиново Калужской области открыли «умный» спортивный комплекс

© admoblkaluga.ru

25 февраля в Людиново состоялось открытие «умного» спортивного комплекса.

Модульный спортивный объект был создан в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт).

Главная особенность проекта — цифровое управление с помощью умных технологий и цифровых клиентских сервисов. Современный спортивный комплекс включает в себя универсальный игровой зал, предназначенный для занятий футболом, баскетболом, волейболом, различными видами единоборств, а также административно-бытовой корпус из модулей различного назначения.

Контакт пользователей с умным комплексом происходит посредством информационной системы, которая содержит подробные инструкции по использованию инвентаря, правилам пользования, информацию о загруженности спортзала. Для прохода на площадку необходим QR-код, который формируется после внесения посетителем минимально-необходимого набора данных на портале системы.

Для получения информации о комплексе также достаточно пройти на страничку, где есть все инструкции. В случае, если команда пришла без тренера, на портале размещены не только правила безопасности, но и правила игры. В закрытой части системы предусмотрен личный кабинет для администраторов комплекса, где выполняется управление системой.

На объекте реализована бесшовная беспроводная сеть Wi-Fi для посетителей комплекса. Также Sitronics Group обеспечила в комплексе работу видеонаблюдения и видеоаналитики с технологией распознавания лиц и действий, которая позволит собрать статистику по количеству посетителей комплекса. Автоматизированная система освещения управляет различными сценариями интенсивности света в зависимости от потребности пользователей для определенных видов спорта. Владельцу объекта технология позволит оптимизировать затраты на электроэнергию и осуществлять централизованное управление освещением всего объекта — программировать включение/выключение групп светильников по расписанию занятий соответствующих видов спорта, а также дистанционно управлять уличным освещением. Это стало возможно благодаря тому, что система расположена в «облаке».

© admoblkaluga.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.