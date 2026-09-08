АО «Сукремльский чугунолитейный завод» разработал и внедрил на производстве собственную цифровую систему управления технологическими процессами. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать параметры работы каждой печи и загрузку всех станков на предприятии, минимизируя холостые простои.

Постоянный цифровой контроль помогает предприятию удерживать высокие стандарты качества продукции. Предприятие обеспечивает строгое соответствие ГОСТам критически важных изделий, таких как элементы железнодорожных тормозных систем, высокопрочные канализационные люки и иная продукция для критически важной инфраструктуры страны.

«Мы сделали полностью свою систему управления технологическим процессом. Со своего рабочего места вижу сегодня все процессы на заводе: в цехах литья, в цехе механообработки. Вижу каждую печь: температуру заливки, мощность, ток, систему охлаждения, заполненность баков водой. Все основные параметры. Любая аварийная ситуация сразу выскакивает на мониторе», — говорит главный инженер предприятия Дмитрий Зеленцовский.

То же самое, уточнил он, касается мониторинга и контроля станочного парка — все станки цифровизированы, диспетчера и руководство завод видит процент загрузки каждого из них, процент загрузки и простоя цеха.

Полный текст интервью Д.Зеленцовского читайте на сайте завода https://www.schz.ru

АО «Сукремльский чугунолитейный завод» базируется в городе Людиново Калужской области и входит в число крупнейших российских производителей чугунных отливок. В номенклатуре предприятия — продукция для подвижного состава железных дорог, атомного и сталелитейного машиностроения, а также изделия для объектов городского хозяйства.