АО «Сукремльский чугунолитейный завод» по итогам июля 2026 года поставил партию высокопрочных дождеприемников из чугуна ВЧ-50 для обустройства дорожно-коммунальной сети двух новых регионов — Калужской и Тверской областей. Ранее предприятие поставило опытную партию дорожных люков и дождеприёмников для коммунальных служб в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Речь идет о поставке заказчикам около 200 единиц продукции.

Вся продукция изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (марки ВЧ-50) в строгом соответствии с ГОСТ. Использование высокопрочного чугуна обеспечивает изделиям повышенную устойчивость к динамическим нагрузкам от тяжелого автотранспорта, коррозийную стойкость и долговечность в жестких климатических условиях. По прочностным характеристикам чугун ВЧ-50 сопоставим с углеродистой сталью, при этом изделия из него легче аналогов из серого чугуна в 1,5-2 раза.

Дождеприёмники ДМ (С250)-1-13-160 (круглые) и ДБ2 рассчитаны на установку на городских автодорогах, в зонах зеленых насаждений и на стоянках легкового транспорта.

«Предприятие готово наращивать выпуски коммунального литья в рамках региональных программ благоустройства и модернизации инженерных сетей», — рассказала начальник отдела реализации продукции АО «Сукремльский чугунолитейный завод» Алёна Чеботарева.

АО «Сукремльский чугунолитейный завод» базируется в городе Людиново Калужской области и входит в число крупнейших российских производителей чугунных отливок. В номенклатуре предприятия — продукция для подвижного состава железных дорог, атомного и сталелитейного машиностроения, а также изделия для объектов городского хозяйства.