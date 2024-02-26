В Краснодарском крае открыли новый спортивный комплекс с плавательным бассейном

© admkrai.krasnodar.ru

Бассейн имеет чашу 25 на 11 метров и шесть плавательных дорожек. Комплекс оснащен всем необходимым для организации учебно-тренировочного процесса по водным видам спорта и проведения уроков физической культуры. Пропускная способность — 82 человека в смену. Заниматься с воспитанниками будут три тренера по плаванию.

В свободное от тренировочного процесса время объект используют для самостоятельных занятий физкультурой и спортом жителей. Здесь же будут проводить муниципальные и региональные спортивно-массовые мероприятия.

Спорткомплекс построили в рамках региональной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В его рамках в конце 2022 года также открыт крупнейший на юге России Дворец водных видов спорта в Краснодаре. Площадь объекта — более 40,2 тыс. кв. метров. В состав дворца входят четыре чаши — олимпийская, тренировочная, детская и для прыжков в воду, которую можно задействовать для водного поло и синхронного плавания.

© admkrai.krasnodar.ru

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