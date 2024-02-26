В Екатеринбурге произведен монтаж очередного станка плазменной резки ULTRAFLAME SBR-2060

Специалистами ГК «СПИКОМ» изготовлен, смонтирован и запущен в эксплуатацию станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-2060 на предприятии Екатеринбурга.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-2060 имеет площадь обработки 2100×6100мм.

— На портале станка установлен фирменный газовый резак GCUT для раскроя металла толщиной до 170мм, а также плазмотрон для фигурной плазменной резки металла.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-2060 © www.ультратерм.рф

— Источник плазмы ULTRAFIRE-200PRO с плазмотроном от Hypertherm MAXPRO 200. Резка до 30мм на прожиг, отрезная резка до 60мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-2060 на предприятии Екатеринбурга © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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