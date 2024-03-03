Новый суперкомпьютер «Сергей Годунов» запустили в Новосибирске

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Вычислительную систему «Сергей Годунов» запустили в Институте математики имени С. Л. Соболева СО РАН. Официальное открытие нового суперкомпьютера, получившего свое название в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Годунове, прошло в новосибирском Академгородке.

«Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основным инструментом для проведения исследований и прикладных разработок в Новосибирском научном центре и создания технологической платформы под эгидой Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов.

Монтаж и тестирование новой суперкомпьютерной системы специалисты группы компаний РСК закончили в конце ноября прошлого года. Проект удалось выполнить в кратчайшие сроки — монтажные и пуско-наладочные работы произведены за 3,5 недели.

Суперкомпьютер проводит вычисления по критически важным проблемам и задачам, стоящим перед Россией. Среди них:

— вычислительная аэрогидродинамика и задачи оптимизации турбулентных течений с сопряженным теплообменом на основе технологий глубокого обучения и природоподобных алгоритмов;

— медицинская электроакустическая томография;

— моделирование эпидемиологических, экологических и экономических проблем с учетом социальных процессов;моделирование и построение сценариев развития системы биосфера-экономика-социум с учетом безуглеродного и устойчивого развития и изменения климата;

— решение обратных задач геофизики прямым методом на основе подхода Гельфанда-Левитана-Крейна.

Новый отечественный суперкомпьютер создали на базе высокоплотной и энергоэффективной платформы «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением. Высокопроизводительная система ИМ СО РАН построена на базе вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (38 ядер и базовая частота 2,4 ГГц в каждом). Общая производительность кластера на данный момент составляет 54,4 Терафлопс (триллионов операций в секунду), сообщили в пресс-службе ИМ СО РАН.

Разработчики предусмотрели возможность дальнейшего расширения суперкомпьютера «Сергей Годунов». В этом году, на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», пройдет плановая модернизация. В результате пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 Тфлопс (триллионов операций в секунду).

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