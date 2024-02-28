В селе Бала Верхоянского района заработал новый кисломолочный цех

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Запуск нового перерабатывающего цеха в Верхоянском районе станет для населения еще одним стимулом к увеличению поголовья крупного рогатого скота. На организацию производства кисломолочной продукции из цельного, а в зимнее время — частично из восстановленного молока Верхоянскому району министерством по развитию Арктики и делам народов Севера региона была выделена субсидия в рамках республиканской государственной программы «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).

В настоящее время цех уже начал свою деятельность. Ежедневно в стенах производственного заведения изготавливается разный ассортимент продукции: кефир, суорат, творог, сливки и йогурт. Для начала вся продукция реализуется местному населению. В дальнейшем планируется поставка местных кисломолочных продуктов питания в образовательные учреждения района.

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