Якутск, 7 августа 2026 г. — На АО «Жатайская судоверфь» состоялась торжественная церемония спуска на воду баржи нового проекта «В2040». Судно построено на новой производственной площадке предприятия и предназначено для перевозки сельскохозяйственной техники, а также пассажиров на внутренних водных путях Республики Саха (Якутия). Мероприятие стало знаковым подтверждением успешного включения верфи в программу строительства флота для нужд региона.

Церемония собрала представителей ключевых ведомств и организаций, участвующих в развитии транспортной системы республики. Среди почётных гостей:

• Сивцев Владимир — Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

• Коркин Семён Николаевич — заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);

• Григорьев Павел Анатольевич — первый заместитель главы Сунтарского улуса;

• Тимофеев Владимир Владимирович — президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта;

• Фёдоров Алексей Владимирович — заместитель директора Ленского филиала РКО;

• Возженников Андрей Сергеевич — председатель Ленского Баскомфлота.

Выступающие подчеркнули, что спуск на воду баржи проекта «В2040» символизирует не только успешное завершение очередного этапа строительства, но и более широкую перспективу: Жатайская судоверфь активно развивает производственные мощности и осваивает строительство современного флота, отвечающего всем требованиям эксплуатации на внутренних водных путях Якутии.

Технические характеристики судна:

Тип судна: Баржа-площадка с аппарельным устройством

Длина по КВЛ 18,84 м

Ширина по КВЛ 6,0 м

Высота борта 1,2 м

Осадка в полном грузу 0,66 м

Водоизмещение в полном грузу 67,9 т

Назначение Перевозка колёсной и гусеничной техники, пассажиров, генеральных грузов

Благодаря малым габаритам и минимальной осадке судно способно работать на мелководных участках рек, подходить к необорудованным берегам и выполнять переправы в труднодоступных районах Якутии.

Генеральный директор АО «Жатайская судоверфь» Влад Пермяков, открывая церемонию, отметил: «Сегодня для Жатайской судоверфи знаменательный день. Мы спускаем на воду баржу проекта В2040 — первое судно, построенное на новой производственной площадке предприятия. Желаю новому судну долгих лет службы, надежной эксплуатации и семь футов под килем».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев: «Сегодняшнее событие имеет большое значение для транспортной отрасли Республики Саха (Якутия). Поздравляю коллектив Жатайской судоверфи с этим знаменательным событием и желаю новых производственных успехов».

Первый заместитель главы Сунтарского улуса Павел Григорьев: «Для Сунтарского улуса сегодняшний день имеет особое значение. Благодарим коллектив Жатайской судоверфи за профессионализм и желаем дальнейшего развития предприятию».

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Тимофеев Владимир: «Начало положено, все прошло удачно без сучка и задоринки. Хочу пожелать, чтобы каждую неделю с Ваших стапелей сходило новое и новое судно!»

Кульминацией церемонии стал традиционный морской ритуал — почётное право разбить бутылку шампанского о борт нового судна было предоставлено заместителю директора по правовым вопросам Анастасии Николаевой. После этого баржа была торжественно спущена на воду.