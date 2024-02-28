В Барнауле запущен в эксплуатацию очередной станок плазменной резки ULTRAFLAME SBR-1530

Специалистами ГК «СПИКОМ» изготовлен, смонтирован и запущен в эксплуатацию станок плазменной резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 на предприятии Барнаула.

— Станок плазменной и газовой резки металла ULTRAFLAME SBR-1530 имеет площадь обработки 1600×3100мм.

— Источник плазмы ULTRAFIRE-125PRO с плазмотроном от Hypertherm. Резка до 25мм на прожиг, отрезная резка до 50мм.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 © www.ультратерм.рф

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

Станок плазменной и газовой резки ULTRAFLAME SBR-1530 с источником плазмы ULTRAFIRE-125PRO © www.ультратерм.рф

— На станке установлена система умной вытяжки дымовых газов, которая позволяет удалять дымовые газы только из зоны резки. Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года. На дымоудалении установлен высокооборотный вытяжной вентилятор ULVENT ULT-5000 производства ГК «СПИКОМ».

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.

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