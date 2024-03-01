В Ульяновске начался серийный выпуск прицепной автотехники на базе белорусского ОАО «МАЗ»

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Компания «Торговый дом «Акро» выпустила в Ульяновске первую серийную прицепную технику на базе ОАО «МАЗ»

Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области, в настоящее время началось производство прицепной техники на базе действующей площадки ООО «Торговый дом «Акро» в Засвияжском районе Ульяновска. «Представленная серийная прицепная техника на базе транспортных средств белорусского производителя ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз», произведена на конвейере в Ульяновске», — уточнила собеседница агентства.

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Алины Абитовой, на сегодняшний день инвестиции в проект составили 500 млн рублей. «Далее компания планирует строительство нового производственного корпуса», — уточнила Абитова ТАСС.

ООО «Торговый дом «Акро» — ульяновская компания, существует на базе завода спецтехники «Акро», который был основан как завод по производству спецавтомобилей, специального и металлорежущего инструмента. Сегодня предприятие производит автомобильную технику и комплектующие, имеет статус официального дилера и сервис-партнера ОАО «МАЗ» и ООО «МЗ Тонар».

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