В Челябинске 18 новых красных троллейбусов вышли на маршрут

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В Челябинске с 1 марта 18 новых троллейбусов «СИНАРА-6254» вышли на маршрут № 12 «Молдавская — АМЗ».

В феврале «Синара-ГТР Челябинск» начала передачу 70 троллейбусов и модернизированной контактной сети по маршрутам № 12 и № 19 региональному миндортрансу. Всего для Челябинска поставят 168 современных троллейбусов. Также продолжится обновление троллейбусной системы в рамках концессионного соглашения. В областном центре модернизируют существующее депо, всю контактную сеть, 24 тяговых подстанции, построят новые линии, второе депо и три тяговых подстанции.

Транспорт по маршруту станет ходить каждые 8 — 16 минут. Первый рейс будет отправляться от Молдавской в 05:47, а последний — в 22:00 по будням и в 22:12 в выходные. От АМЗ троллейбус будет ходить с 06:01 до 22:28 в будни и до 22:27 в выходные.

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https://eanews....nske_01-03-2024

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