Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск ракеты «Ярс» с Плесецка

На государственном испытательном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса.

При подготовке к данному мероприятию Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

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