ЗМК МАМИ начал производство взрывозащитных панелей

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Завод металлоконструкций МАМИ приступил к производству взрывозащитных панелей в рамках программы импортозамещения. И провел испытание их прочности: на специальном полигоне в присутствии взрывотехников и инженеров предприятия панели сжигали и взрывали.

«Все испытания подтвердили правильность расчетной методики. Одно из двух испытаний заключалось в сжигании панелей, проверяли, сколько времени панели держат определенную температуру. Делали это для нефтяников. Углеводородное горение выдерживает где-то 1200℃. 120 минут держится целостность конструкции после горения», — рассказал генеральный директор ЗМК МАМИ Александр Царев.

Завод выпускает такие панели для газоперерабатывающих заводов. Также они могут применяться для заводов по производству оружия, взрывчатки и создания специальных комнат, блок-контейнеров для предотвращения террористических актов. Например, при обнаружении подозрительного предмета, его можно накрыть блок-контейнером и таким образом изолировать, чтобы никто не пострадал. Или такой контейнер можно использовать для укрытия при угрозе ракетного удара.

На газодобывающих и газоперерабатывающих предприятиях панели необходимы для защиты людей в случае чрезвычайных ситуаций: при пожаре и риске обрушения здания люди могут прятаться за панелями.

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