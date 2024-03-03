В пригороде Улан-Удэ открыли новый детсад на 250 мест

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В селе Поселье Иволгинского района Бурятии открыли новый детский сад «Бэлэг». Он рассчитан на 250 мест, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Строительство здания детского сада шло чуть больше года, рассказала заведующая детсадом Дарима Цыденова: — Мы с нетерпением ждали окончания строительства детского сада. После получения лицензии планируем начать приём детей Поселья в марте. Здесь будут открыты 10 групп для детей от трёх до семи лет. Будут работать порядка 50 человек, в том числе старшие и младшие воспитатели, логопед, психолог, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, работники пищеблока.

© www.baikal-daily.ru

В двух этажах детского сада, помимо групп, есть большая игровая комната, музыкальный и физкультурный залы, медицинская комната, пищеблок и прачечная.

© www.baikal-daily.ru

Строительство шло за счёт федерального и республиканского бюджетов по государственной программе Республики Бурятия «Развитие образования», всего было выделено порядка 398 млн рублей.Помимо детского сада «Бэлэг», в Иволгинском районе по этой же программе в 2023 году сданы ещё три дошкольных учреждения: на 100 мест в селе Иволгинск, на 150 мест в селе Нижняя Иволга и на 150 мест в селе Сотниково.

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