Росатом ввел в эксплуатацию 2-ю очередь Труновской ветроэлектростанции

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Вторая очередь Труновской ВЭС Росатома в Ставропольском крае установленной мощностью 35 МВт начала поставлять электроэнергию в единую сеть России. Суммарно Труновская ВЭС имеет установленную мощность 95 МВт и состоит из 38 ветроэнергетических установок.

«Труновская ветроэлектростанция — девятый ветропарк Росатома. С вводом станции в эксплуатацию суммарная установленная мощность реализованных проектов нашей компании превысила 1 ГВт.

На сегодняшний день Росатом единственный обладает локализованной турбиной мегаваттного класса в России и последовательно реализует стратегию технологического суверенитета, придерживаясь принципов устойчивого развития территорий и экологического благополучия России», — отметил Григорий Назаров, генеральный директор Ветроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».

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