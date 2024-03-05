«Автоэлектроника» на 30% увеличила объем выпуска электроусилителей руля

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В 2023 году Калужский завод электронных изделий АО «Автоэлектроника» выполнил стратегические задачи по наращиванию мощностей, полностью реализовав заказ основного партнера — АО «АвтоВАЗ». Объем выпуска электроусилителей руля, поставляемых на конвейер автогиганта увеличился на 30%.

Количество выпускаемых электроусилителей руля для автомобиля Lada Granta увеличилось со 150 до 200 тысяч год. Также в минувшем году компания запустила новый проект — производство электроусилителей руля для модели Lada Vesta. Сегодня «Автоэлектроника» полностью закрывает заявленный объем по данному изделию в количестве 140 тысяч штук в год. Электроусилители выпускаются в нескольких модификациях и могут устанавливаться на автомобили всего модельного ряда семейств Granta и Vesta.

Увеличение выпуска обусловлено оптимизацией процессов и ростом производственных мощностей. В минувшем году на предприятии был частично обновлен парк оборудования: введены в эксплуатацию несколько высокоточных роботов-сварщиков, токарные станки, модернизирована линия поверхностного монтажа печатных плат. Нововведения позволили локализовать процессы.

«Для того, чтобы обеспечить требуемый объем выпуска на предприятии ведется постоянная работа по повышению производительности линии общей сборки, — отмечает технический директор АО „Автоэлектроника“ Владимир Мизевич. — Обновляется база стендов функционального контроля и приемосдаточных испытаний. Также локализуются оригинальные детали и узлы конструкции, ввозимые по импорту. Параллельно ведется обновление производственной линии сборки электродвигателей у субпоставщика».

Также в текущем году, как отмечает Владимир Мизевич, для обеспечения стабильных поставок по проекту Vesta компания запустила новую технологию по шлифовке и термическому оксидированию, которая кроме повышения производительности обеспечивает хорошие показатели по экологии.

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